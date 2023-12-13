Пресс-конференция «Итоги археологического сезона 2023»

фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-конференции «Итоги археологического сезона 2023»В понедельник, 11 декабря 2023 года, прошла пресс-конференция руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на тему: «Итоги археологического сезона 2023».
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