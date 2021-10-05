Мировое обозрение

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Что было бы, если бы наша галактика превратилась в квазар?

Что было бы, если бы наша галактика превратилась в квазар?

Недавно от одного из подписчиков нам поступил такой вопрос: Если бы наша галактика Млечный Путь имела активное ядро ​​(квазар), наше ночное небо выглядело бы по-другому? А днём ​​этот квазар бы с Земли наблюдался? А угроза для жизни на Земле была бы? Вопрос довольно-таки интересный, давайте же вместе разберёмся, может ли наша галактика образовать квазар в своём ядре, а если может, то что же будет с нами? Может ли квазар сейчас образоваться в нашей галактике? Квазары на самом деле очень редкие объекты и они чаще всего встречаются в молодых галактиках, на самых ранних этапах их жизни, когда галактика ещё полна газом.

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