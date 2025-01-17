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Ивановские новости

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В Ивановской области для сотрудников УФСИН закупят переносные видеорегистраторы

В Ивановской области для сотрудников УФСИН закупят переносные видеорегистраторы

Соответствующий лот разместили 17 января, окончание подачи заявок - 27 января.Федеральное казенное учреждение "Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области" разместило новый лот на сайте госзакупок.

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