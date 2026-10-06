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Вечерний Новосибирск

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Герою СВО Юлдашеву вручили паспорт РФ после обращения к Андрею Травникову

Герою СВО Юлдашеву вручили паспорт РФ после обращения к Андрею Травникову

Фаёзжон Юлдашев проходил военную службу с июня 2025 года в должности командира медицинского взвода медицинской роты.

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