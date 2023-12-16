16 звездных причесок, о которых мы бы сказали «ничего особенного», но увидели их сзади и обомлели

Собираясь на красную дорожку, звезды стремятся в очередной раз впечатлить публику своим образом. Одни выбирают наряд откровеннее, другие надевают баснословно дорогие украшения, а третьи делают ставку на эффектную прическу.
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