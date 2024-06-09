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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» Эберль о деньгах «Реала» для Мбаппе: «Каждый стяжатель станет гвоздем в крышку гроба футбола»

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит французу 150 млн евро подписного бонуса в течение 5 лет. Кроме того, футболист будет зарабатывать 15 млн в год.

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