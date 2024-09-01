Внешний вид Григория Лепса раскритиковали фанаты

В последние дни поклонники активно обсуждают личную жизнь певца Григория Лепса. Недавно певец подтвердил свои отношения с 18-летней моделью Авророй Киба, и теперь все взгляды фанатов прикованы к его новой прическе.
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