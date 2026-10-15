18 октября в России отмечается День отца. Накануне праздника Metro поговорило с многодетными папами. Петербуржцы рассказали, как они меняются с появлением младших детей, а также о том, есть ли место романтике, если в семье подрастают трое и больше дочерей и сыновей.
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