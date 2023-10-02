Врач назвал длительный кашель симптомом серьезных заболеваний

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал длительный кашель симптомом многих заболеваний.В беседе с «Вечерней Москвой» 1 октября специалист рассказал, что главное, на что может указывать кашель, — болезнь легких и дыхательных путей.