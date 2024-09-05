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Синнер о том, как справляется с допинг-скандалом: «У меня есть команда и близкие люди. Сначала было трудно, но с каждым днем становилось лучше»

Синнер о том, как справляется с допинг-скандалом: «У меня есть команда и близкие люди. Сначала было трудно, но с каждым днем становилось лучше»

– Как вам удается оставаться сосредоточенным и не отвлекаться, несмотря на все, что происходило перед турниром, положительные тесты и так далее? – У меня есть команда и близкие люди.

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