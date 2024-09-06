Специалисты высказались об идее провести в стране демографическую операцию

Опрошенные RT специалисты высказались о предложении главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останины по внедрению опыта Дальнего Востока по предоставлению детям из многодетных семей возможности поступления на бюджет вне конкурса.
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