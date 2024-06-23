Власти Севастополя оценили запасы медикаментов для помощи пострадавшим

В Севастополе достаточно медикаментов, медперсонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки ВСУ, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора города Александра Кулагина.
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