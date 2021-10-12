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Серию FIFA могут переименовать в EA Sports FC

Серию FIFA могут переименовать в EA Sports FC

На прошлой неделе представители Electronic Arts похвастались успешным запуском FIFA 22, а также заявили, что уже рассматривают возможность смены названия серии.

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