Ударная группа авиации ВКС поразила бронетехнику боевиков в курском приграничье

Минобороны РФ Ударная группа армейской авиации ВКС России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 уничтожили бронетехнику боевиков ВСУ, которая была замаскирована в лесистой местности приграничного района Курской области.
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