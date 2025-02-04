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Ученые рассказали, как снизить риск инсульта почти вдвое. Причиной могут быть зубы

Ученые рассказали, как снизить риск инсульта почти вдвое. Причиной могут быть зубы

Всего три минуты в день и риск инсульта сокращается почти вдвое. Ученые из США обнаружили ранее неизвестную связь между здоровьем зубов и процессами кровообращения в мозге.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Есть и прямо противоположные мнения: весьма часто пользование зубной нитью может приводить к порезам десны и заражениями через эти порезы большим спектром бактерий, в том числе и упоминавшихся в данном тексте. Это служит одной из основных причин того, что российская стоматология не так активно рекомендует использовать зубную нить, как это принято на Западе и особенно в Америке.
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21 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Есть три способа защиты зубов и сосудов... Надо пить кальций перед сном... Это укремит стенки сосудов и укрепит зубы... дабы они не крошились... Надо пить чёрный крепкий чай... Фтор, который в чак, убьёт микробов и не будет кариеса... А теперь что не нужно... Не стоит злоупотреблять уксусом и другими кислотами... Кислота разрушает зубы и приводит к язвам... желудка, кишечника и сосудов... И нельзя пить кофе... смертельно опасен по многим причинам
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12 час.
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