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Царьград

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"Жертвы в никуда": На генерала Содоля нажаловались украинские же военные

"Жертвы в никуда": На генерала Содоля нажаловались украинские же военные

Украинские военнослужащие были очень недовольны приказами генерала Содоля. Это "жертвы в никуда", заявили в ВСУНа днях киевский главарь Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединёнными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, чем несказанно обрадовал и солдат, и офицеров.

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