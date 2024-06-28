Украинские военнослужащие были очень недовольны приказами генерала Содоля. Это "жертвы в никуда", заявили в ВСУНа днях киевский главарь Владимир Зеленский снял с должности командующего Объединёнными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, чем несказанно обрадовал и солдат, и офицеров.