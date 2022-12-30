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Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии. «Аль-Наср» объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.

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