Можно ли отсрочить менопаузу естественным путем

Ежегодно 18 октября проводится Всемирный День Менопаузы (World Menopause Day) с целью повышения осведомленности женщин и медицинской общественности о проблемах менопаузы и возможностях поддержания здоровья и благополучия женщин среднего возраста.
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