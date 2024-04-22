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Россию официально ограбили: конфискация в пользу Киева. Ответит ли Москва?

Россию официально ограбили: конфискация в пользу Киева. Ответит ли Москва?

Россию официально ограбили американцы, одобрив конфискацию активов в пользу Киева. У Москвы тоже есть американские активы, но ответит ли Москва зеркальными мерами?Обозреватель Константин Двинский напомнил, что на днях в палате представителей США произошли значимые события.

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