Россию официально ограбили: конфискация в пользу Киева. Ответит ли Москва?

Россию официально ограбили американцы, одобрив конфискацию активов в пользу Киева. У Москвы тоже есть американские активы, но ответит ли Москва зеркальными мерами?Обозреватель Константин Двинский напомнил, что на днях в палате представителей США произошли значимые события.
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