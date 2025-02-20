В Госдуме захотели усилить госрегулирование цен на продукты

Депутаты Госдумы из «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым собираются вынести на рассмотрение законопроект об усилении государственного регулирования розничных цен на социально продукты.
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