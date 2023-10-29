Зашли на посадку: что грозит организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы

От восьми до 15 лет лишения свободы могут получить организаторы массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, а их участники – отвечать по статьям о попытках применения насилия в отношении полиции и разжигании ненависти, сообщили вечером 29 октября в СК по Дагестану и в УМВД по СКФО.