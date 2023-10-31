Армия Израиля сообщила, что в Газе удерживают не менее 240 заложников

Официальный представитель израильской Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что, по последним сведениям военнослужащих страны, количество удерживаемых на территории сектора Газа заложников составило меньше 240.
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