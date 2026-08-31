У 22-летней американки, жаловавшейся на заложенность уха, обнаружили рак

У жительницы Калифорнии с длительной заложенностью уха обнаружили рак, пишет Newsweek. Все началось в мае 2025 года, когда после авиаперелета у 22-летней матери двоих детей Аиды Буркинс заложило ухо.
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