Проценко: курс доллара в 2025 году может вырасти до 127 рублей

Курс американского доллара в России в 2025 году может вырасти до 127 рублей. Это произойдет, если нацвалюту уронят так называемые «черные лебеди», заявила в интервью агентству «Прайм» генеральный директом «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.