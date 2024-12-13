Проценко: курс доллара в 2025 году может вырасти до 127 рублей

Курс американского доллара в России в 2025 году может вырасти до 127 рублей. Это произойдет, если нацвалюту уронят так называемые «черные лебеди», заявила в интервью агентству «Прайм» генеральный директом «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
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