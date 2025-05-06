Дополнительную полосу движения обустроят на улице Героев Панфиловцев

Почти три десятка проектов изменения дорожного движения в СЗАО готовит ЦОДД. В этом году в нашем округе планируется организовать дополнительные полосы движения на трех участках, дополнительно обустроить 15 пешеходных переходов, изменить скоростной режим на семи участках, нанести «вафельную» разметку на трех интенсивных перекрестках.
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