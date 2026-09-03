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Нижегородская правда

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Диетолог Шепелева раскрыла, что будет, если есть свёклу чаще

Диетолог Шепелева раскрыла, что будет, если есть свёклу чаще

Осенью наш организм сталкивается с новыми вызовами: сокращается световой день, рацион меняется, а сезон простуд требует более внимательного подхода к питанию.

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