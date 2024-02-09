Пять минут хорошего настроения. Кровать

Лежат двое супругов в постели.- Дорогая, тебе не кажется, что кровать нам стала как-то тесна?- Нет, дорогой, а почему ты так решил?- Я просто скоро с нее свалюсь!- Не знаю, за мной еще кровати на полметра есть.