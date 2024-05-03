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Как приготовить куриные сердечки со сметаной: пошаговый рецепт

Как приготовить куриные сердечки со сметаной: пошаговый рецепт

И несколько советов, как правильно выбрать продукт фото: Shutterstock/Fotodom.ruРаньше потроха птицы считались пищей бедняков, но со временем появилось немало гурманов, желающих отведать куриную печень или сердце.

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