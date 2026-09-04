Специалисты рассказали об изменениях в ЕГЭ-2027 по нескольким предметам

Эксперты рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году. Кроме того, специалисты поделились, какие материалы пригодятся выпускникам при подготовке к экзаменам.
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