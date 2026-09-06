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Контрафронт

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Мексика: девять человек погибли и еще 24 получили ранения в Санта-Мария-Канчесда, муниципалитет...

Мексика: девять человек погибли и еще 24 получили ранения в Санта-Мария-Канчесда, муниципалитет Темаскальсинго, штат Мехико, поздно вечером 5 сентября после взрыва фейерверка во время религиозных праздников.

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