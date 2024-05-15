Соединенные Штаты включили одного россиянина и три компании в санкционный список по делу Дерипаски

Министерство финансов США объявило о новых санкциях в отношении одного россиянина и трех компаний, причастных к попыткам обойти международные санкции, введенные против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии