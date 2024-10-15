«Осеннее обострение»: в Госдуме ответили на стремление Украины захватить несколько регионов в РФ

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Высказывания украинских политиков о вероятности масштабного наступления ВСУ на территорию России – это проявление «осеннего обострения», считает депутат Государственной думы Максим Иванов.
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