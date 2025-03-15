Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Недавно на большом совещании глава МВД Владимир Колокольцев открыто назвал беды своего ведомства: количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч, уволился каждый второй участковый полиции.

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Комментарии
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HotRS
Зато Нургалиев показывал журналистам как надо &quot;мостик&quot; делать.
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13 час.
Silver Kont
Ну вот, вылезла из помойки ингер манда и всё опошлила!
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11 час.
ВАЛЕРИЙ
Колокольцев давно &quot;заслужил&quot; вслед за Чайкой улететь полпредом Президента, к примеру, -  на Сахалин. Туда и при царях &quot;отличников&quot; МВД отправляли службу служить.
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8 час.
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