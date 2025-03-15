"Генералы уходят на зарплату в миллион, а из простых сотрудников сделали рабов": Эксперт открыл, как "развалилось" МВД

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Недавно на большом совещании глава МВД Владимир Колокольцев открыто назвал беды своего ведомства: количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч, уволился каждый второй участковый полиции.
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