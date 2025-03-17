Минобороны РФ: РСЗО Град ударила по опорному пункту ВСУ на ореховском направлении

ВС РФ ослабили оборонительные позиции украинской армии Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» самоходного артиллерийского соединения 58-й армии группировки войск «Днепр» ударила по опорному пункту украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области, об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.