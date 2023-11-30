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Безработица в Ивановской области упала до 0,3% и достигла исторического минимума

Безработица в Ивановской области упала до 0,3% и достигла исторического минимума

На 14685 вакансий претендует только 1485 официальных безработных. Правительство Ивановской области объявило, что уровень безработицы в регионе составляет 0,3% от численности экономически активного населения, что является историческим минимумом.

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