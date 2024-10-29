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Стартовал региональный конкурс в сфере добровольчества «Хрустальное сердце Астрахани»

Стартовал региональный конкурс в сфере добровольчества «Хрустальное сердце Астрахани»

Мероприятие проводится при поддержке администрации Астрахани уже в десятый раз. Конкурс призван побудить астраханцев участвовать в социально значимой деятельности, распространять идеи и ценности добровольчества, а также повышать престиж волонтерской деятельности.

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