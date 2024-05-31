Представители семи стран обсудили в Астрахани актуальные вопросы медицины

Современные проблемы объединяют медицинские сообщества разных государств. Прошедшая в рамках Каспийского конгресса IX Международная научно-практическая конференция Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины» - яркое тому подтверждение.
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