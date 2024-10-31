Иконы с полспички смастерил новосибирский Левша Владимир Анискин

О своей новой работе Владимир рассказал в соцсетях. «Иконы сфотографировал, вот что получилось. Размер иконы – 20 х18 мм, это для меня много, но я заметил, что зрителю хочется видеть иконы больше размера, чтобы образ был узнаваемым», – поделился сибиряк.