7 самых успешных русских царей

В истории России было множество правителей, но далеко не каждого из них можно назвать успешным. «Русская Семёрка» выбрала тех, чьё правление ознаменовано громкими военными победами, экономическим ростом, территориальным расширением.
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