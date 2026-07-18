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ФедералПресс

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Татьяна Ким сделала заявление о компенсации за товары, уничтоженные при атаке на склады Wildberries

Татьяна Ким сделала заявление о компенсации за товары, уничтоженные при атаке на склады Wildberries

МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс. Соосновательница объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ) Татьяна Ким озвучила программу поддержки для семей сотрудников, трагически погибших при ночных атаках беспилотников в Электростали и Котовске, а также для предпринимателей, чей товар был уничтожен огнем.

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