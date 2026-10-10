Путин помог пророссийским сербам выиграть выборы в Боснии и Герцеговине. Что дальше?

Оливер Галич . На всеобщих выборах, которые 4 октября состоялись в лоскутном государстве Босния и Герцеговина (БиГ), власть в одной из его составных частей, Республике Сербской, сохранили политики, ориентированные на Москву.
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