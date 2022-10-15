«Генерал Армагеддон», попав точно в цель безумно напугал Запад

Ракетные обстрелы украинской инфраструктуры вызвали широкую реакцию как в Украине, так и на Западе. Иностранные политики внезапно проснулись и начали кричать о российской агрессии, полностью игнорируя одновременные бомбардировки Донбасса украинцами.