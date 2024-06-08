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В Иране заявили о соответствии ядерной программы требованиям МАГАТЭ

Осуществляемая Ираном ядерная программа идет в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил в беседе с телеканалом CNN Turk исполняющий обязанности главы МИД страны Али Багери.

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