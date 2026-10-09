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Царьград

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Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу

Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу

На чемпионате мира по фридайвингу AIDA на Кипре Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на 137 метров с моноластой.

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