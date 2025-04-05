Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз», нападающий Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс» и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ - 894 гола.
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