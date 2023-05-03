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Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду ранним утром сообщил о возгорании в ночь на среду резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района.

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