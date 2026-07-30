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Рубенс: «Москва – великолепный город, но пугают цены на аренду жилья. На те деньги, что я снимаю здесь дом, в Бразилии мог бы жить на вилле»

Полузащитник « Динамо »  Рубенс Диас высказался о жизни в России. – Если бы бразилец обратился к тебе за советом, как бы ты охарактеризовал и наш чемпионат, и страну? – Честно говоря, Москва – это великолепный город, а Россия – хорошее место для жизни.

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