Рубенс: «Москва – великолепный город, но пугают цены на аренду жилья. На те деньги, что я снимаю здесь дом, в Бразилии мог бы жить на вилле»

Полузащитник « Динамо » Рубенс Диас высказался о жизни в России. – Если бы бразилец обратился к тебе за советом, как бы ты охарактеризовал и наш чемпионат, и страну? – Честно говоря, Москва – это великолепный город, а Россия – хорошее место для жизни.