Тайлер Хирро повторил лучший результат «Майами» по 3-очковым и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс»

Тайлер Хирро повторил лучший результат «Майами» по 3-очковым и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс»

Защитник «Хит» Тайлер Хирро повторил лучший результат клуба по точным 3-очковым за матч и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс» (111:108).

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