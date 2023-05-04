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Арсенал с боеприпасами нашли у пенсионера в деревенском доме под Орлом

Арсенал с боеприпасами нашли у пенсионера в деревенском доме под Орлом

В доме пенсионера в деревне Березовка в Орловской области обнаружили арсенал минометных боеприпасов. После его смерти наследники нашли 14 ящиков с 140 боеприпасами 50-го калибра времен Великой Отечественной войны, сообщили в экстренных службах.

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