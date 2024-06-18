Шура рассказал, как в 90-е бомжевал и жил с девушкой легкого поведения

Шура, фото: nedvijdom.ruШура, известная звезда 90-х, недавно отметил свой 49-й день рождения. В честь этого знаменательного события, он стал главным героем нового выпуска популярного юмористического шоу “Шоу Воли”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии